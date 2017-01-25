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Bebeğini denize attı! Polis arama yapıyor

Bebeğini denize attı! Polis arama yapıyor.20188
  • Giriş : 25.01.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 25.01.2017 / 16:09:20

İstanbul'da genç bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı.

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Korkunç olay İstanbul Eminönü'nde yaşandı. Sahile gelen kadının bebeğini denize atması üzerine vatandaşlar hemen güvenlik güçlerini aradı. Deniz polisinin bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Eminönü'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönü sahiline gelen bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadını gözaltına aldı. Polis, kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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