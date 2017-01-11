İstanbul'da alarm! Yol kapatıldı
Ülkenin dört bir yanında terör örgütlerinin düzenledikleri kanlı saldırılar halk arasında tedirginliğe yol açtı. Bu sabah Nurtepe'de bir üst geçide bırakılan şüpheli paket polisi harekete geçirdi.
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