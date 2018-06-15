İstanbul'da alışılmadık manzara!
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası da saat 10:00 itibariyle yüzde 9'u gördü. İstanbul genelindeki birçok yoldaki boşluk ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5’te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.
“KEŞKE HEP BÖYLE OLSA"
Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren Taksi sürücüsü Reşat Erdoğan, “Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, bizde memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor” şeklinde konuştu.
AKŞAM SAATLERİNDE MANZARA DEĞİŞTİ
Ancak öğleden sonra İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre; saat 16:42 itibariyle, trafik yoğunluğu yüzde 56'ya çıktı. İstanbul'da her iki yönde de araç trafiğinin aniden artmasına kimse bir anlam veremedi. Hem 15 Temmuz Şehitler köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet köprülerinde uzun kuyruklar oluştu. Bayram nedeniyle ücretsiz olan iki köprüde trafik yoğunluğu öğle saatlerinden bu yana özellikle Anadolu yakasına geçişlerde aralıksız devam ediyor.
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