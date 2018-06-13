İstanbul'da araç kiralama işleri giderek yaygınlaşıyor
Tarihe yüzyıllarca tanıklık yapmış olan İstanbul tasarız görünür, ancak; en büyük sorun ulaşım...
HeeyCar, İstanbul gibi ülkenin çeşitli yerlerinde gel-kirala konseptinde çalışır. Büyük şehirlerde çok farklı lokasyonlara sahiptir; Ankara, İzmir, Sakarya, Ordu, Antalya, Bodrum, Samsun…
İstanbul’da Araç Kiralama Noktaları
Anadolu Yakası Ofis
Atatürk Havalimanı İç Dış Hatlar
Sabiha Gökçen Havalimanı İç Dış Hatlar
HeeyCar İstanbul araç kiralama için ayrıca adres teslimli araç hizmeti verir. Konut adresiniz, çeşitli kiralık lokasyonumuzun yakınındaysa, hemen kapınızın önüne getirilecektir. İşiniz bittiğinde, aracı alırız…
Size özel fiyatlar için aramaktan çekinmeyiniz.
İstanbul Araç Kiralama Rezervasyon
İsteğiniz tarih aralığında araç kiralamak, kullanmak istediğiniz aracınızı seçmek için “araçlar” menüsüne gidiniz.
Kolay rezervasyon sürecimizle mükemmel aracı seçiniz. Aile maceraları için büyük araçlar ve iş gezileri için daha kompakt seçeneklerimiz var. Üstelik araçlara çocuk koltuğu, bebek koltuğu, navigasyon gibi ek özellikler de koyabiliriz.
Rezervasyon yaptırmak için yer ve tarih aralığını seçtiğinizde karşınıza kiralayabileceğiniz araçlar çıkar. İstanbul araç kiralama hizmetimiz ile farklı bir şehre gidiş dönüş yapacaksanız en az 10 günlük kiralamalısınız.
Kullanımı basitleştirilmiş web sitemiz, araç kiralamayı keyifli hale getirmektedir.
Arabayı nereden almalı; hizmet verdiğimiz çeşitli şehirlerdeki ofislerimizden…
En iyi araba kiralama markaları: Renault, Citroen, Fiat, Ford, Volkswagen, Hyundai, Dacia…
Araba kiralamak için en iyi zaman: bize ihtiyacınız olan her zaman….
Para birimi: Euro (EUR)
Peki, tam olarak sunduğumuz nedir?
Kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz, aynı zamanda çeşitliliğe de sahibiz. Dizel otomobillerimiz seyahatiniz boyunca daha ekonomik alternatifler sunmak için tercih edilmiştir.
Kullanabileceğiniz araçların listesi:
Sedan otomobiller - Basit, etkili, sizi gitmek istediğiniz yere götürecekler ve bunu stil, konfor içinde yapacaklar.
Jeep, lüks Otomobiller; Bir müşteriyi veya potansiyel iş ortağını etkilemek mi gerekiyor? O zaman aradığınızı buldunuz.
Kamyonet ve Minibüs- Büyük bir grupta seyahat ediyorsanız daha büyük bir alana ihtiyacınız olacak. 5-7-9 kişilik araçlar sunuyoruz.
İstanbul araç kiralama sorularınız varsa; iletişime geçmekten çekinmeyiniz.
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