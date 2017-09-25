İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı!
İstanbul Sancaktepe'de panik yaşanıyor. Askeri bölgede çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri müdahale ediyor.
HÜRRİYET
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