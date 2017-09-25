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İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı!

İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı!.17070
  • Giriş : 25.09.2017 / 14:00:00

İstanbul Sancaktepe'de askeri alanda büyük bir yangın çıktı.

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İstanbul Sancaktepe'de panik yaşanıyor. Askeri bölgede çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri müdahale ediyor.

HÜRRİYET

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