İstanbul'da AVM'de tecavüze uğradı!
12 yıl önce bir kas hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalan D.. Facebook üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası Erol G. tarafından buluşmaya gittiği alışveriş merkezinin engelli tuvaletinde tecavüze uğradı.
Olay sonrası D., baygınlık geçirdi. Ayıldıktan sonra hastaneye giden D.’nin kanaması durdurulamadı.
İç kanama riskine karşılık ameliyata alınmak istenen D., kas hastalarının anestezi sonrasında ayılmama ihtimali olduğu için ameliyat edilemedi. D. tedavisinin ardından taburcu edilirken Eseryurt Devlet Hastanesi’nin verdiği raporda, bekaret zarının yırtıldığı saptandı.
D.’nin şikâyeti üzerine aynı gün hastanede gözaltına alınan Erol G., ertesi gün tutuklandı. Erol G. hakkında “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit ve hile ile kandırarak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Erol G., mahkemedeki ifadesinde, D. ile duygusal ilişkilerinin olduğunu, o gün de rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini ileri sürdü.
‘BİR KADININ BAŞINA GELEBİLECEK EN ZOR ŞEY’
Üyesi olduğu Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde hayata tutunan D., psikolojisi elvermediği için ilk iki duruşmaya katılmadığını ancak 13 Şubat’ta görülecek duruşmaya gideceğini ifade ederek şunları söyledi: “Benim hayatım zaten çok zordu. Bu olaydan sonra hayatla bağım koptu. Çırpınıyorum... İnsanlara karşı inancımı ve güvenimi yitirdim. Bir kadının başına gelebilecek en zor şeyi yaşadım. Tecavüz, başa gelmeden anlaşılmıyormuş.”
HÜRRİYET
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