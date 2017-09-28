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İstanbul'un 'başkanı' seçildi

İstanbul'un 'başkanı' seçildi.14554
  • Giriş : 28.09.2017 / 19:08:00
  • Güncelleme : 28.09.2017 / 19:20:16

İstanbul'da Kadir Topbaş'tan boşalan Belediye Başkanlığı koltuğuna kim oturdu?

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Sepet Beşik

İstanbul'da yeni belediye başkanı seçildi.

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından bugün yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Mevlüt Uysal oldu. AK Parti'nin adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal üçüncü tur oylamada 179 oy aldı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oyda kaldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

YER KAVGASI ÇIKTI

Başkan seçimi için saat 15.00'da toplanıldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal secimi izlemek için geldiği İBB’deki locada oturacak yer bulamayınca “AK Partililer bütün salonu doldurmuş bize oturacak yer yok diye bağırınca” ortalık bir süre karıştı.

İLK TUR SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başkanlık seçimi başladı. İBB Meclisi'ne, Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet başkanlık ediyor.  Oy verme işleminin öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti adayı Mevlüt Uysal birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından meclis başkanı Selamet, seçimin nasıl yapılacağına dair üyelere bilgi verdi. Ardından oy verme işlemleri başladı. Oy verme işleminde üyelerin isimleri tek tek okundu. 

İŞTE İLK TUR SONUÇLARI

Oyların sayımı tamamlandı. İlk tur sonuçları şöyle oldu:

Mevlüt Uysal: 179

Ekrem İmamoğlu: 126

İlk sonuçların belli olmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

İkinci tur oylamanın sonuçları ise şöyle:

Mevlüt Uysal: 179
Ekrem İmamoğlu: 128

İlk iki turda sonuç alınamamasının ardından son tur oylamaya gidildi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Üçüncü tur oylama sonucunda İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'na Mevlüt Uysal seçildi. Mevlüt Uysal 179 oy aldı. Uysal'ın rakibi CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise 125 oyda kaldı.

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