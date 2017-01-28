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Marmara Denizi griye döndü

Marmara Denizi griye döndü.7906
  • Giriş : 28.01.2017 / 16:42:00
  • Güncelleme : 28.01.2017 / 16:42:10

İstanbul'da batan 'Bereket' adlı kuru yük gemisinden sızıntı başladı.

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2014 yılından bu yana İstanbul Zeytinburnu'nda demirli olarak duran 'Bereket' adli gemi dün gece su almaya başlamıştı. Sızıntı başlayan geminin etrafı yüzer bariyerlere çevrilerek, geminin sadece üst güvertelri su altında kaldı.

Zeytinburnu açıklarında dün akşam demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömüldü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri su üzerinde kaldı. Geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı öğrenildi.BATIK

YÜZER BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Batıkla ilgili bu sabah saatlerinde çalışmalar devam etti. Gemiden sızıntı meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine sızan maddenin çevreye yayılmaması için büyük bölümü suyun içinde bulunan geminin çevresi bariyerlerle çevrildi. Geminin çevresinde bulunan denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. Geminin çevresinde bir deniz temizlik çevresi görev yapmaya başlarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bir römorkör de hazır bekletiliyor

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'de gemi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi;" 27.01.2017 Tarih saat 16:50 civarında İstanbul Ahırkapı demir bölgesinde demirli olan Tanzania bayraklı 8721284 Imo nolu Bereket isimli gemisinin meyillendiği ihbarı üzerine seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen derhal olay bölgesine Kıyı Emniyeti 4 hızlı tahlisiye botu ve Şark römorkörü sevk edilmiştir.Kazazede gemi üzerinde herhangi bir personele rastlanılmamış olup, kazazede geminin hızlı bir şekilde su aldığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre içinde yaşam mahalli ve ambarlara su girişi olmuş ve gemi yarı batık haline gelmiştir"

Durum derhal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ilgililerine bildirilmiş ve alınan talimat üzerine deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahaleye başlanılmıştır.

HÜRRİYET

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