İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

ÇÖKME ANI

İstanbul'dan bir binanın yıkıldığı haberi geldi. Yerle bir olan binada Suriyelilerin yaşadığı iddia edildi.İlk gelen bilgilere göre binanın yıkılmasıyla 2 kişinin hayatınu kaybettiği belirtildi. Ölen kişinin 6 yaşındaki Ahmet Ö. olduğu öğrenildi. Enkaz altından çıkarılan 4 yaralının da hastaneye götürüldüği aktarıldı.Çöken binanın hemen yanında işyerleri ve ATM'ler olduğu için, ölen sayısının bu sebeple artabileceğinden endişe ediliyor.Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binada 56 daire ve 3 dükkan olduğunu belirterek, bina için 24 Aralık 2015'te tahliye sürecini başlattıklarını söyledi.Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın şunları söyledi: "56 daireli bir bina. Daha önce tahliye edilmişti. Bu bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997'da da iskanı alınmış bir bina. Binanın durumuyla ilgili bizlere duyum gelmişti ve araştırma yaptık. Yaklaşık bir yıl önce 2015 24 Aralık tarihinde biz binayı tahliye ettik. Ve o süreç de zaten zor bir süreçti. Tahliye konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Ama Allah'tan o sıkıntıları göğüsleyip tahliye etmiştik. yoksa çok büyük sıkıntı yaşardık.Tahliye edilmesinde zorlanmışız. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir binaydı. Muhtemelen daire sahiplerinin kendi aralarında anlaşamamış olması yüzünden yıkılmamış olabilir. Bizim görevimiz tahliye etmektir. Allah'tan boşken çöktü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı günüydü bugün, burada olayla ilgili duyumu aldık. arkadaşlar olay mahallinde umuyoruz bir can kaybı yoktur."Belediye Başkanı Aydın, 'Tahliye edilen binada Suriyeliler mi yaşıyor?" sorusuna "Şu an bana ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi. Aslan " Tehlike olduğu zaman daire sahiplerinin aralarında anlaşması mı gerekir? Yoksa bir adım atılabilir miyidi?" sorusuna yanıt verdi: "Resmen adım attık biz, biz zorla binayı tahliye ettik. "Benim binam sağlamdır, binamda sıkıntı yoktur" Hatta binadan örnek almanız gerekiyor, onda bile sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ben bu binayla ilgili anlatacak olsam herhalde bir saat konuşmam gerekirdi. Deprem olmadan yıkılan bir bina... Bu bina bir örnek teşkil etmeli. 1993'te ruhsatlı bir bina. Devlete göre bu bina sağlam, devlete göre bu bina iskan edilebilir, kullanılabilir. Her şeyi dört dörtlük anlamındadır. İşte hep onu ifade ediyoruz. 99'dan önce 97 deprem yönetmeliği vardı, o yönetmelik değişti. Yeni kabullere göre 2000'den önce yapılmış binaların büyük bir çoğunluğu çürük. Bu sadece İstanbul için değil. Tüm Marmara, Türkiye için. Biz Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm için ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İşte yaşanan bu olay, halkımızın bize destek vermesi, bütün partilerin STK'ların çürük binaların yeniden yıkılıp yapılmasıyla iglili bir araya gelmesini arzu ediyorum. Ben 16 yıldır kentsel dönüşüm çalışmasını sürdürmeye çalışan birisi olarak karşılaştığım zorlukları biliyorum."Önceden o binanın sakinlerinden olan Beyhan Aktaş, "10 sene oturdum bu binada. Çatlaklar vardı. Bina eğrilmeye başlamıştı. Neden yıkılmadığını ben de bilmiyorum. Belediye ekipleri sürekli gelip bakıyorlardı. Çökmelere onlar da görüyorlardı. Bina sakinleri anlaşadı mı tahliye için bilmiyorum." dedi.Beştelsiz Mahallesi Muhtarı Adem Yavuz, bir haber kanalında söylediği sözlerle endişeleri arttırdı. Yavuz, "bir ölü, 3 tane de hastaneye yaralı gittiğini biliyoruz. Enkaz altında bir kaç kişinin olabileceğini söylüyorlar. Aramalar devam ediyor." dedi.