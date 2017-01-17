İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli!
İstanbul Liman Başkanlığından önemli bir açıklama geldi. Yaşanan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Denizde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ancak genel anonslar yapılabiliyor.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 07.50'de gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
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