Facebook Twitter Rss

İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli!

İstanbul'da boğaz trafiğine sis engeli!.6799
  • Giriş : 17.01.2017 / 10:28:00

Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişine kapatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Liman Başkanlığından önemli bir açıklama geldi. Yaşanan yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığı öğrenildi. Denizde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ancak genel anonslar yapılabiliyor.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 07.50'de gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

3. Ana Jet Komutanlığı'nda baskın!

Terörist için Başbakan'dan açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor

Erdal Tosun davasında ilk duruşma yapılıyor

Usta oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma yapılıyor.

Mehmet Aslan'a 'Erdoğan' gözaltısı!

Mehmet Aslan'a 'Erdoğan' gözaltısı!

Oyuncu Mehmet Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan: Astana görüşmelerine hazırız

Kazakistan, başkenti Astana'da düzenlenecek toplantılara hazır olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti

İstanbul Valisi: Suçunu kabul etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Reina katliamcısı hakkında açıklama yaptı.

 

Teröristin yanındaki kadınların sırrı

Teröristin yanındaki kadınların sırrı

Dün gece yakalanan Reina saldırganının yanındaki kadınların sırrı ortaya çıktı.

Reina saldırganı dünya manşetlerinde

Reina saldırganı dünya manşetlerinde

Reina saldırganının yakalanması haberi dış basında geniş yer buldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya