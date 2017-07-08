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İstanbul'da bomba alarmı!

İstanbul'da bomba alarmı!.13068
  • Giriş : 08.07.2017 / 09:26:00

İstanbul Okmeydanı'nda yol kenarına bırakılan tüp paniğe yol açtı.

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İstanbul Okmeydanı'nda korku dolu anlar yaşandı. Yol kenarına pankarta bağlı olarak bırakılan piknik tüpü paniğe neden olurken uzman ekiplerin fünye ile patlattığı tüpte bomba izine rastlanmadı.

Şişli, TEM- Okmeydanı Bağlantı yolu, Okmeydanı kavşağı üzerinde sabah saat 07.00 sıralarında yol kenarına bırakılan piknik tüpü bomba paniği yaşanmasına neden oldu. Pankarta bağlı bir şekilde piknik tüpünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken trafik çift taraflı olarak kesildi. Bomba şüphesi taşıyan piknik tüpünün imhası için bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler özel kıyafetlerini giyerek şüpheli tüpü fünye yardımıyla patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan tüpte bomba izine rastlanmadı.
Yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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