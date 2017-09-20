İstanbul'da büyük yangın!
İstanbul Sarıyer'de bir giyim firmasının otoparkında çıkan yangın tedirginlik yarattı. Yangın diğer araçlara sıçradı.
HABERTURK
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