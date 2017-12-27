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İstanbul'da ByLock operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da ByLock operasyonu: 23 gözaltı.14171
  • Giriş : 27.12.2017 / 17:33:00

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları  kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli  mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı  kararı verildi.  İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere  düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 kişi yakalandı.  Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne  getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliyi yakalamak için  başlattığı çalışma devam ediyor.

TRT

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