İstanbul'da ByLock operasyonu: 57 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olan 57 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan ve içerik tespiti yapılan 57 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan gözaltı karar alındı.
Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul merkezli yapılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Şüphelilerden 42'sinin İstanbul'da ikamet ettiği, 15'inin ise farklı illerde bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
NTV
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