İstanbul'da ByLock operasyonu!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 59 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da sabaha karşı birçok ilçede eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda şu ana kadar 30 örgüt üyesinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.
TRT
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