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İstanbul'da camiye saldırı!

İstanbul'da camiye saldırı!.16197
  • Giriş : 01.01.2017 / 17:23:00
  • Güncelleme : 01.01.2017 / 18:44:00

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir camiye pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

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Sarıyer'deki camide namaz kılındığı sırada pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken cami cemaatinin büyük panik yaşadığı belirtiliyor.

Saldırganın açtığı ateşler sonucu iki vatandaşın çeşitli yerlerinden yaralandığı, ölen bir vatandaşın olmadığı kaydediliyor.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nde babası A.A. ile cemaatten Y.D'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra firar eden şüpheli G.A'yı (15) yakalamak için çalışma başlattı. Sarıyer'de saklandığı adreste yakalanan G.A, emniyete götürüldü.

Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği G.A'nın babası A.A ile yanında namaz kılan Y.D yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlenmişti.

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