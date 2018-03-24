İstanbul'da can pazarı!
İstanbul Bakırköy'de korkunç olay. Park halindeyken geri geri kayan cip bir kişiyi altına aldı. Cipin altında kalan Hayati Metin'in sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.
Aracın altına kalan Metin'in yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekiler kriko yardımıyla aracı kaldırdı ve Hayati Metin'in buradan çıkardı. Yaralanan Hayati Metin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TRT
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