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İstanbul'da çatışma! 1 kişi öldü

İstanbul'da çatışma! 1 kişi öldü.12297
  • Giriş : 31.01.2017 / 08:02:00

İstanbul'da 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma yaşandı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da çatışma çıktı. Uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli araçla polisler arasında kovalamaca yaşandı. Meydana gelen olayda şüphelilerden biri öldü.

Kovalama sırasında şüphelilerin polise ateş açması üzerine polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi. Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu.

Çatışma araç durduktan sonra da devam ederken polisin açtığı ateş sonucu bir şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti, diğer şüpheli yaralandı. Yaralı şüpheli çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyon sırasında hayatını kaybeden şahsın Ramazan Ö. olduğu ortaya çıktı. Ölü olarak ele geçirilen şüphelinin hırsızlıktan 210 kaydının olduğu belirtildi. Yine aynı operasyon sonrasında yaralı olarak ele geçirilen H.Ö’nün ise hırsızlıktan 23 kaydının olduğu ifade edildi.

HÜRRİYET

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