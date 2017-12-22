Facebook Twitter Rss

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde

İstanbul'da çatışma çıktı! Polisler olay yerinde.13836
  • Giriş : 22.12.2017 / 13:35:00
  • Güncelleme : 22.12.2017 / 13:32:01

İstanbul Çekmeköy'de 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul Çekmeköy'de olay. 2 grup arasında silahlı çıkan çatışma sonrası ekipler olay yerine intikal etti.

HÜRRİYET

Şarkıcı Deniz Seki'yi görenler tanıyamadı!

Teknik adam Fatih Terim ilk antremanına çıktı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ'den 8 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Siirt'te operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!

İstanbul'da yarın gerçekleşecek maçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

 

OHAL komisyonundan ByLock kararı

OHAL komisyonundan ByLock kararı

Olağanüstü Hal Komisyonu, ihraçlarla ilgili ilk kararını verdi.

BUDO ve İDO seferleri iptal!

BUDO ve İDO seferleri iptal!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.

 

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu!

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu!

Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak zirvenin tarihi belli oldu.

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla küçük Alpaslan için MİT devreye girdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya