İstanbul'da DAEŞ'e dev operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Gözaltına alınanların arasında yılbaşında büyük eylemler planlayan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki 15 kişinin yabancı uyruklu olduğu da gelen bilgiler arasında.
DİĞER HABERLER
Yeni yılda Türkiye'nin havası nasıl olacak?
Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre yeni senede hava nasıl olacak?
MİT'ten 'gizli' hediye
MİT, kuruluşlarının 90. yılı için bir dosya hazırladı ve bu dosyayı hediye olarak gönderdi.
Tarihin yaraları sarılıyor
Tarihi bir yer olan Kapalıçarşı'da yağmurlu günlerde su basmaması için yapılan çalışmada sona gelind
Hamile kadın HIV'li olunca...
Doğumu gelen hamile kadının HIV'li olduğunu öğrenen doktorlar operasyona girmek istemedi.
FETÖ'nün sözde emniyet imamı yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde emniyet imamı yakalandı.