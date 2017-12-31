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İstanbul'da DAEŞ'e dev operasyon

İstanbul'da DAEŞ'e dev operasyon.20241
  • Giriş : 31.12.2017 / 08:17:00

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e emniyet ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınanların arasında yılbaşında büyük eylemler planlayan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki 15 kişinin yabancı uyruklu olduğu da gelen bilgiler arasında.

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