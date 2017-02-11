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İstanbul'da DAEŞ okul açmış

İstanbul'da DAEŞ okul açmış.19982
  • Giriş : 11.02.2017 / 10:00:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 10:01:02

Eli kanlı terör örgütü DAEŞ'in İstanbul'un göbeğinde okul açtığı ortaya çıktı.

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Ülkemizde kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DAEŞ'in İstanbul Sultanbeyli'de bir okul açtığı ortaya çıktı. Okulda öğrenim gören öğrencilerin dernek adı altında dersler verdiği ve DAEŞ bayrağı önünde silahla çekilmiş bir fotoğrafları olduğu belirlendi.

DAEŞ terör örgütünün İstanbul Sultanbeyli'de okul açtığı ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin çocuklarına dernek görünümündeki yerde dersler verildiği belirlendi.

Terörle mücadele şubesi ekiplerinin elde ettiği fotoğraflar ve bilgiler savcılığın DAEŞ iddianamesine girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı DAEŞ iddianamesinde 35 şüpheli yer alıyor. Bu şüpheliler arasındaki Selim S.'nin TBMM'de eylem için keşif yaptığı ortaya çıkmıştı. Selim S.nin Meclis bahçesinde çekilen fotoğrafları iddianameye girmişti.

Aynı iddianamede örgütün açtığı okullarla ilgili dikkat çekici ayrıntılar var. Çocukların beyinlerinin yıkandığı Sultanbeyli'deki derneğe 'Sübyan Okulu' adı verildiği belirlendi.

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda bu okulda çekilmiş fotoğraflar ve ders notlarının yer aldığı bir harddisk buldu. O notlarda 23 Nisan gibi resmi bayramları kutlamanın haram olduğu yazıyordu. Atatürk ilke ve inkılaplarının, mahkemelerin, askerliğin reddedilmesi gerektiği ifadeleri vardı. Aynı dernekte çocukların DAEŞ bayrağı önünde silahla çekilmiş fotoğraflarını da buldu.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında cep telefonu mesajlaşmaları da ele geçirildi. Mesajlarda eylem çağrısı ve silahlanma çağrısı yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheliden 28'i tutuklanmıştı.

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