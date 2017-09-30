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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 50 gözaltı

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 50 gözaltı.17628
  • Giriş : 30.09.2017 / 20:42:00
  • Güncelleme : 30.09.2017 / 20:44:33

Terör örgütü DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadele kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi.

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Emniyet güçleri, terör örgütü DAEŞ'e yönelik mücadelesine devam ediyor. İstanbul'un 10 ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Maltepe, Silivri, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Pendik, Güngören ve Beylikdüzü'nde daha önceden belirlenen 14 adrese yönelik yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 50 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin halen İstanbul'da örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde işlemlerini devam ettiği öğrenildi. 

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