İstanbul'da DAEŞ operasyonu!
İstanbul'da dev operasyon başladı. Şehirde yuvalanan terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen DAEŞ üyesi 41 şüpheliden 31'inin yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi.
Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
DİĞER HABERLER
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.
3 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında Trabzon merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.
Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada medyada çıkan haberlere yalanlama geldi.
Saldırganın cenazesi ortada kaldı
Rusya Büyükelçisi'ni öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cesedini hiç kimse almak istemedi.
Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı
Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.