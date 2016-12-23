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İstanbul'da DAEŞ operasyonu!

İstanbul'da DAEŞ operasyonu!.18993
  • Giriş : 23.12.2016 / 11:17:00

İstanbul'da yuvalanan terör örgütü DAEŞ üyelerine operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da dev operasyon başladı. Şehirde yuvalanan terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında gözaltı kararı verilen DAEŞ üyesi 41 şüpheliden 31'inin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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