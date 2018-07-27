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İstanbul'da DAEŞ operasyonu!

İstanbul'da DAEŞ operasyonu!.14171
  • Giriş : 27.07.2018 / 16:45:00

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

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Dünyanın dört bir yanında kanlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'a yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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