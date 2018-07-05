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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı.14171
  • Giriş : 05.07.2018 / 14:13:00

İstanbul'da 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon gerçekleştirildi.

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İstanbul'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütle bağlantılı 33 kişiyi gözaltına aldı.

Dün gece saatlerinde Arnavutköy, Başakşehir, Fatih, Beylikdüzü ve Ümraniye ilçelerinde bulunan 11 adrese yapılan baskınlara Özel Harekat polisleri destek verdi.

Operasyon kapsamında TEM ekipleri 28'i yabancı uyruklu toplam 33 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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