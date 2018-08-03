İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul'da yuvalanan terör örgütü PKK'ya yönelik harekete İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı adrese operasyonlar düzenlendi.
Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
TRT
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