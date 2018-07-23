İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt’ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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