İstanbul'da dehşet akşamı: Yaralılar var!
İstanbul'da dehşet anları. Bir vatandaş eline aldığı pompalı tüfekle çevredekileri taradı.
Esenyurt'ta yaşadığı öğrenilen 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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