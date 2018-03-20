Facebook Twitter Rss

İstanbul'da dehşet akşamı: Yaralılar var!

İstanbul'da dehşet akşamı: Yaralılar var!.14776
  • Giriş : 20.03.2018 / 21:09:00

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir vatandaş, pompalı tüfekle komşularını taradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul'da dehşet anları. Bir vatandaş eline aldığı pompalı tüfekle çevredekileri taradı.

Esenyurt'ta yaşadığı öğrenilen 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534’üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Umut Bozok neden Milli Takım'a çağrılmadı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Mehmet Aydın iade edilecek mi?

Mehmet Aydın iade edilecek mi?

70 binden fazla vatandaşı dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın iadesi söz konusu.

Hakim ve savcıların yeri değişti

Hakim ve savcıların yeri değişti

Yayınlanan son kararname ile HSK, 356 hakim ve savcının yerinin değiştirilmesine karar verdi.

 

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

Manisa'da FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da dev bir operasyon düzenlendi.

BUDO seferleri iptal edildi

BUDO seferleri iptal edildi

Kötü hava koşulları nedeniyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

 

Dışişleri: BAE'nin kime hizmet ettiği belli

Dışişleri: BAE'nin kime hizmet ettiği belli

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili açıklama yaptı.

Valilik: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya