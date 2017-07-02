İstanbul'da dehşet! Otobüs eve çarptı!
Ümraniye'de bir halk otobüsü bir eve çarptı. Olay bu sabah Ümraniye'de meydana geldi. Park halindeki bir halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etti ve yaklaşık 100 metre geri geri gitti.
Kaldırımı aşan ve ağaçları deviren otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu. Çarmanın etkisiyle duvarın bir bölümü yıkılırken, odada uyuyan 2 kız kardeş şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
Otobüsün kayma anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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