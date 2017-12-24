İstanbul'da deri imalathanesinde yangın!
İstanbul Esenler'de yangın paniği. Bir deri imalathanesinin çatı katında çıkan yangına ekipler anında müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRT
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