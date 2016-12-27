İstanbul'da dev mafya operasyonu!
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düğmeye bastı. İstanbul'da düzenlenen mafya operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral'ın da olduğu ortaya çıktı. Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.
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