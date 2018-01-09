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İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon.21446
  • Giriş : 09.01.2018 / 07:37:00

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyonda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Narkotik ekiplerinin adreslerini tespit ettiği 39 şüpheliye yönelik baskınlar yapıldı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı şüphelilerin kapıyı açmadıkları görüldü. Polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına alarak sorgu için emniyete götürdü.

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