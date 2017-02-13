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İstanbul'da dev PKK operasyonu

İstanbul'da dev PKK operasyonu.14972
  • Giriş : 13.02.2017 / 08:02:00
  • Güncelleme : 13.02.2017 / 08:03:53

İstanbul'da PKK'ya yönelik dev bir operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da yuvalanan PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde terör örgütü PKK üyesi çok sayıda kişi gözaltına alınırken operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

Ekipler , Okmeydanı Şen sokakta girdikleri bir adreste uzun süre arama yaptı. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ile bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu esnada hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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