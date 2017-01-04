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İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak.10947
  • Giriş : 04.01.2017 / 21:52:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 22:02:45

İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan 9 ilçede 7 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak.

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İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin belli kısımlarında 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesinti için BEDAŞ'tan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre kesinti yaşanacak bölgeler şu şekilde:

Sarıyer

İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Ferahevler mahalleri ve civarı 00.01-09.00 saatleri arasında, Zekeriköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Çatalca

Kaleiçi Mahallesi Gökçeli, Vezir, Ferhatpaşa caddeleri ve Han Sokak ve civarına 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Bahçelievler

Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Çınar, Siteler, Sanayi, Yıldırım Beyazıt, Atatürk caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif Ağa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, Barış, Öksüz, Çavuş, Kahraman, Köyaltı, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, Paktaş, Nigar, Kaya 1, Kayalık, Huzur sokaklarında ve Çobançeşme Mahallesi Elmalı, Serik, Manavgat, Tepecik,, Yaprak 1, Kımız, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, Aşiyan 1 sokakları ve Mithat Paşa, Dumlupınar caddeleri ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Küçükçekmece

Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık Sokak ve civarı 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt

Yunus Emre Mahallesi 393., 392., 381., 395., 440., 448. sokaklar ve Mandıra Caddesi ile Avcılar'da ise Yeşilkent Mahallesi, G-19., G-20., G-21., G-22., G-23. sokakları ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa

09.00-16.00 saatleri arasında Altıntepsi Mahallesi Uygur Caddesi ve civarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Rami Kışla caddeleri ile Karakaş, Caner sokakları ve civarında ise 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Beylikdüzü

Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas, Paşabahçe caddeleri ve civarı 09.00-14.00, OSB Mahallesi 2., 4., Ali Çebi caddeleri ve civarı 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Zeytinburnu

Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi ve civarında 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

 

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