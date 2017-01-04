İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin belli kısımlarında 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesinti için BEDAŞ'tan açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre kesinti yaşanacak bölgeler şu şekilde:
Sarıyer
İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Ferahevler mahalleri ve civarı 00.01-09.00 saatleri arasında, Zekeriköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Çatalca
Kaleiçi Mahallesi Gökçeli, Vezir, Ferhatpaşa caddeleri ve Han Sokak ve civarına 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.
Bahçelievler
Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Çınar, Siteler, Sanayi, Yıldırım Beyazıt, Atatürk caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif Ağa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, Barış, Öksüz, Çavuş, Kahraman, Köyaltı, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, Paktaş, Nigar, Kaya 1, Kayalık, Huzur sokaklarında ve Çobançeşme Mahallesi Elmalı, Serik, Manavgat, Tepecik,, Yaprak 1, Kımız, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, Aşiyan 1 sokakları ve Mithat Paşa, Dumlupınar caddeleri ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Küçükçekmece
Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık Sokak ve civarı 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Esenyurt
Yunus Emre Mahallesi 393., 392., 381., 395., 440., 448. sokaklar ve Mandıra Caddesi ile Avcılar'da ise Yeşilkent Mahallesi, G-19., G-20., G-21., G-22., G-23. sokakları ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Bayrampaşa
09.00-16.00 saatleri arasında Altıntepsi Mahallesi Uygur Caddesi ve civarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Rami Kışla caddeleri ile Karakaş, Caner sokakları ve civarında ise 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.
Beylikdüzü
Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas, Paşabahçe caddeleri ve civarı 09.00-14.00, OSB Mahallesi 2., 4., Ali Çebi caddeleri ve civarı 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Zeytinburnu
Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi ve civarında 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
DİĞER HABERLER
Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışı ile ilgili bilgi verdi.
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji yurdun bazı bölgelerinde görülecek kar yağışı için açıklama yaptı.
Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı geldi
Meteoroloji, 4 ilde yaşanacak kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul için kar uyarısı!
Bir süredir yurdun belli kesimlerinde süren kar yağışı, İstanbul'u da etkisi altına almaya hazırlanı
Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!
Meteoroloji'den kar yağışı ile ilgili vatandaşlara uyarı geldi.