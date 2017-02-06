İstanbul'da elektrikler kesilecek
İstanbul'un Avrupa yakasındaki Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nün baz ilçelerinde yapılacak elektrik kesintisi ile ilgili Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) açıklama geldi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00-14.00, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün Beylikdüzü ilçesinin de bazı semtlerine 14.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesintiler" bölümünden ulaşabilecek
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