İstanbul'da elektrikler kesilecek!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu lçesinde elektirklerin planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 26 Nisan Çarşamba günü saat 08.30-12.30 saatleri arasında kesileceğini bildirdi.
Aboneler, elektrik verilemeyecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.
TRT
DİĞER HABERLER
Midilli açıkların tekne battı: 5 kişi öldü!
Midilli açıklarında batan teknede bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na hakaretten ettiği iddia edilen E.T. tutuklandı.
Adana'da korkunç kaza: 1'i ağır 13 yaralı
Adana'da meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!
Selanik'te Türk konsolosluğuna molotof kokteyli saldırı yapıldı.