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İstanbul'da elektrikler kesilecek!

İstanbul'da elektrikler kesilecek!.10947
  • Giriş : 24.04.2017 / 09:33:00

İstanbul'da yaşayan vatandaşlara BEDAŞ'tan kötü haber geldi.

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'un Avrupa yakasındaki Zeytinburnu lçesinde elektirklerin planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 26 Nisan Çarşamba günü saat 08.30-12.30 saatleri arasında kesileceğini bildirdi.

Aboneler, elektrik verilemeyecek mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilecek.

TRT

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