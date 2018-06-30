İstanbul'da eski askeri lojmanda yangın paniği
İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliği
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