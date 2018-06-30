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İstanbul'da eski askeri lojmanda yangın paniği

İstanbul'da eski askeri lojmanda yangın paniği.20804
  • Giriş : 30.06.2018 / 08:53:00

İstanbul Zincirlikuyu'daki eski askeri lojmanlarda yangın paniği yaşanıyor.

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İstanbul Zincirlikuyu’da bulunan eski askeri lojmanlarda yangın çıktı. 12 katlı binanın 7’inci katındaki daire alev alev yanıyor. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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