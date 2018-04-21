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İstanbul'da feci kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul'da feci kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı.17085
  • Giriş : 21.04.2018 / 13:32:00

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Otoyolu'nda feci bir kaza meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Feci kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii yanyolda Esenyurt istikametinde meydana geldi. 10 LL 053 plakalı otomobil iddiaya göre viraja hızlı girerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil ağaçlık alanda taklalar atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ekipler tarafından ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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