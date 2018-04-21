İstanbul'da feci kaza: 2'si ağır 3 kişi yaralandı
İstanbul Başakşehir Bahçeşehir Otoyolu'nda meydana gelen kazada otomobil bariyerleri aşarak takla attı. Feci kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii yanyolda Esenyurt istikametinde meydana geldi. 10 LL 053 plakalı otomobil iddiaya göre viraja hızlı girerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil ağaçlık alanda taklalar atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ekipler tarafından ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
NTV
DİĞER HABERLER
Genelkurmay açıkladı: 37 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi geldi.
Aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek
Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmak isteyen 131 bin TL ödeyecek.
Skandalda azmettirici aranıyor
Dün akşam oynanan derbide yaşanan skandal ile ilgili azmettirici aranıyor.
Canan Karatay'dan açıklama: Kurtlu elma yiyin!
Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara önemli bilgiler verdi.