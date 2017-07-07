İstanbul'da FETÖ operasyonu!
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik İstanbul'un 32 ilçesinde operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilirken, adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullanan kişiler olduğu ileri sürüldü.
HÜRRİYET
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