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İstanbul'da fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı

İstanbul'da fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.15710
  • Giriş : 11.02.2018 / 10:34:00

İstanbul Aksaray'da fuhuşa zorlanan kadınlar polis tarafından kurtarıldı.

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Sepet Beşik

İstanbul Şube Müdürlüğü Ahlka ve Kumar Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti. Kentte fuhuş yapmaya zorlanan 40 kişi gözaltına alındı, 140 kadın ise kurtarıldı.

ekipler 3 aylık takip sonucunda Aksaray’daki 47 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adresteki baskında aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı. Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 23 gece kulübü ve otel mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ve fuhşa zorlanan kadınlar Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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