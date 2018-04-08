İstanbul'da gece saatlerinde korkutan yangın!

Giriş : 08.04.2018 / 08:37:00

08.04.2018 / 08:37:00 Güncelleme : 08.04.2018 / 08:38:50

Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.