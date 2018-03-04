İstanbul'da gece yarısından sonra çatışma çıktı
Esenler'deki bir büfenin önünde cereyan eden olayda silahlar kullanıldı. Ağır yaralanan şahıs gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, 01.45 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahı gören ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulunan bir büfeye sığındı. Silahlı kişi de büfenin içine girerek büfeye sığınan kişiye doğru ateş açtı. Açılan ateşle şahıs ağır yaralandı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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