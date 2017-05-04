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İstanbul'da gemi battı!

İstanbul'da gemi battı!.16196
  • Giriş : 04.05.2017 / 14:45:00

İstanbul Kumluca sahilinde icralık bir gemi battığı öğrenildi.

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İstanbul Kumluca sahilinde icralık bir gemi battığı açıklandı. Yakup Ağa adlı geminin su alarak battığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen fırtınada yine aynı geminin karaya oturduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır icralık durumda beklediği öğrenilen gemi, bugün su alarak battı. Olay yerine gelen geminin kaptanı, ''Gemi banka borcundan dolayı alıkonuldu bir buçuk sene önce. Daha önce aldığı yaralardan su almaya başlayınca su ambarları da su doldu ve gemi bu şekle geldi" dedi.

HÜRRİYET

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