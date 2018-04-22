İstanbul'da göl havzasına kimyasal atık döküldü
İstanbul'da şoke eden olay. Büyükçekmece'de göl havzasına kimyasal atık döküldüğü, ekiplerin harekete geçtiğinş belirtti.
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