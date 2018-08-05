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İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kare

İstanbul'da görenleri dehşete düşüren kare.12819
  • Giriş : 05.08.2018 / 10:47:00

İstanbul Sefaköy'de genç bir vatandaş, bisikletiyle ölümüne yolculuk yapıldı.

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E-5 karayolu üzerinde çekilen görüntüyü görenler, "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç vatandaş, canını hiçe sayarak yolculuğunu sürdürdü.

Sefaköy’de E-5 Karayolu üzerinde kameralara yansıyan bir bisikletlinin görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan görüntülerde Sefaköy’den Şirinevler istikametine ilerleyen bir bisikletlinin ayaklarının pedalda olmadığı görülüyor. Seleye yan oturan ve her iki ayağı da petalda olmayan bisikletlinin, bir ara tek elini de gidondan bıraktığı görülüyor.

Kulağında kulaklık olan, kaskı da bulunmayan sürücünün bu yolculuğu görenleri dehşete düşürdü.

Kendi hayatının yanı sıra trafiği de tehlikeye sokan bisiklet sürücüsü, trafikte bir süre sonra gözden kayboldu.

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