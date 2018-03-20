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İstanbul'da Hacısüleymanoğullarına baskın

İstanbul'da Hacısüleymanoğullarına baskın.14171
  • Giriş : 20.03.2018 / 09:16:00

İstanbul'da Hacısüleymanoğlulları örgütüne baskın düzenlendi.

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Sepet Beşik

İstanbul Eminyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde dev operasyon için harekete geçti. 25 adrese yapılan operasyonlard 19 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütü Hacısüleymanoğullarına şafak baskınıAdreslerde yapılan aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet fişek ele geçirildi.

Kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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