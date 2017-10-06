İstanbul'da hareketli dakikalar!
İstanbul'da hareketli dakikalar. Polis, Beyazıt Polis Merkezi yakınlarında bir kadın gözaltına alındı. Suç unsuruna rastlanmayan kadının, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Saraçhane'den geçerken polis merkezini soran kadının üzerinde bomba olduğuna yönelik ihbar üzerine polis ekipleri hareket geçti.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen kişinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor
HÜRRİYET
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