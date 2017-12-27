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İstanbul'da hareketlilik!

İstanbul'da hareketlilik!.14171
  • Giriş : 27.12.2017 / 09:06:00

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 58 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları  kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli  mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı  kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock"  yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent  genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve  adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

TRT

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