İstanbul'da hareketlilik!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 58 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Holding patronu gözaltına alındı
Holding patronu Recep Ercan Keskin'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Bakanlıktan aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan aşılarla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama geldi.
İstanbul'da tershanede patlama sesi!
İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersaneden patlama sesleri yükseldi.
15 Temmuz Köprüsü'nde kaza!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde kaza meydana geldi.