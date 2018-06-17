İstanbul'da İstiklal Caddesi hıncahınç doldu!
Bayram'da İstanbul'da kalan İstanbullular ile İstanbul'a ziyarete gelen vatandaşlar, İstiklal Caddesi'ne gelerek turistik semtte tur attı.
İstiklal Caddesi Ramazan Bayramı nedeniyle en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Bayramın ikinci günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi hıncahınç doldu.
Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti.
Taksim ve İstiklal Caddesi esnafının yüzü bayramda da gülmeye devam etti. Kalabalık nedeniyle yoğun tempoda çalışan esnaflar bayramın bereketiyle birlikte geldiğini söyledi.
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