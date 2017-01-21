İstanbul'da 'kamyon' alarmı
İstanbul Emniyeti'nden yine silah sesleri yükseldi. Bir kamyonu şoförünün sebep olduğu hareketlilikten sonra polisle havaya ve kamyonun lastiklerine ateş açtı.
Dün gece LAW’lı saldırıya uğrayan Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında bugün yine hareketli dakikalar yaşandı. Saat 14:30 sıralarında bir su kamyonu, polislerin dur ihtarına uymayınca Emniyet önündeki bariyerlere çarptı. Polis ekipleri ateş açarak araç şoförü ve yanındaki bir şahsı etkisiz hale getirdi.
Olay sonrası araçta bulunan 2 kişi hemen Emniyet binasına götürüldü. Kamyonun etrafı da içerisinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle güvenlik çemberine alındı. Bomba uzmanları araçta inceleme yaptı. Kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.
DİĞER HABERLER
Tendürek Dağı'ndan PKK operasyonu!
Güvenlik güçleri Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlere karşı operasyon başlattı.
Sağlık Bakanlığı'nda eczacılara ceza geliyor
İlaç fiyatlarına gelecek zam öncesi stok yapan eczacı yandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü izni
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te görev yapan personelin başörtüsü yasağı kalktı.
Kadir Güntepe ile ilgili önemli gelişme!
Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Elektrikte 'ayrıcalıklı müşteri' dönemi
Elektrik faturalarında yeni bir uygulamaya geçileceği öğrenildi.
4 bordo bereli hücre evinde yakalandı
FETÖ soruşturmasına yönelik Beypazarı'ndan bir operasyon yapıldı.