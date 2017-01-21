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İstanbul'da 'kamyon' alarmı

İstanbul'da 'kamyon' alarmı.17979
  • Giriş : 21.01.2017 / 18:04:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde hareketli anlar yaşandı.

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İstanbul Emniyeti'nden yine silah sesleri yükseldi. Bir kamyonu şoförünün sebep olduğu hareketlilikten sonra polisle havaya ve kamyonun lastiklerine ateş açtı.

Dün gece LAW’lı saldırıya uğrayan Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında bugün yine hareketli dakikalar yaşandı. Saat 14:30 sıralarında bir su kamyonu, polislerin dur ihtarına uymayınca  Emniyet önündeki bariyerlere çarptı. Polis ekipleri ateş açarak araç şoförü ve yanındaki bir şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay sonrası araçta bulunan 2 kişi hemen Emniyet binasına götürüldü. Kamyonun etrafı da içerisinde patlayıcı olabileceği şüphesiyle güvenlik çemberine alındı. Bomba uzmanları araçta inceleme yaptı.  Kamyonette herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.

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